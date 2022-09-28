عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بكل ملفات الاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الاهتمام بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة جميع المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.

وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار،أمس، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وأبدى استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية، ونوه بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة.

وأوضح الرئيس السيسي أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% من حجم الاقتصاد، وقال « نؤكد من خلال هذه الزيارة على إننا مهتمون اهتماما كبيرا بالصناعة في مصر ودعمها وتسهيل كل المعوقات أو المصاعب التي تواجهها، لأننا لسنا بعيدين عن الواقع الموجودين فيه».

وأضاف أن الدولة تسعى لتسهيل إجراءات الاستثمار من خلال منح «الرخصة الذهبية» وهو توجه جديد من الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتا كبيرا وهو ما كان يأخذ وقتا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور. وأشار إلى أن المستثمرين كانوا يطالبون بنظام «الشباك الواحد» وأن تكون هناك جهة ولاية واحدة في مكان واحد تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يوما أو أقل لو أمكن، مضيفا أنه «تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل في بعض المناطق وإعطاء الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل من أجل المستثمرين ورجال الصناعة الذين يريدون العمل دون أخذ وقت كبير جدا في مسار الإجراءات الإدارية التي يتم عملها في هذا المجال».

واختتم الرئيس المصري: «نستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وهو رقم ليس كبيرا، بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة».

