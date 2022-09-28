دوليه

حسم منتخب إيطاليا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية عقب فوزه على المجر، بهدفين نظيفين، أول من أمس، بمنافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات التي شهدت أيضاً تعادل انكلترا مع ضيفتها المانيا 3-3.

وأحرز جياكومو راسبادوري وفيديريكو ديماركو هدفي الأزوري في الدقيقتين 27 و52.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 11 نقطة بصدارة الترتيب ويتأهل لنصف النهائي، فيما حل المنتخب المجري بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط وجاءت المانيا ثالثاً بـ 7 نقاط، فيما قبعت انكلترا في ذيل الترتيب بـ 3 نقاط وهبطت إلى المستوى الثاني في البطولة.

كاد غولاكسي حارس المجر، أن يرتكب خطأ فادحًا في الدقيقة الخامسة، بعدما مرر كريستانتي كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب المجري، ليحاول الحارس إمساكها لكنها مرت من بين يديه، قبل أن ينجح المدافع سزالاي في إبعادها من على خط المرمى.

وحصل المنتخب الإيطالي على ركلة حرة نفذها راسبادوري داخل المنطقة، قابلها دي لورينزو برأسية خطيرة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس المجري.

ومن أخطاء عديدة في التمرير في الجزء الخلفي للمجر، مرر آدم ناجي الكرة لحارسه وسط ضغط من جنونتو مهاجم الأزوري، ليخطئ الحارس في التمرير ويحصل راسبادوري على الكرة أمام المرمى ويسكنها الشباك بالدقيقة 27.

وفي الدقيقة 31، كان دي لورينزو قريبا من مضاعفة النتيجة بعد تسديدة رائعة من داخل المنطقة كادت أن تسكن في الزاوية البعيدة لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 52، ضاعف ديماركو النتيجة للأزوري بعد تمريرة رائعة من باريلا إلى كريستانتي الذي مررها لداخل الستة ياردات ويتابعها ديماركو في الشباك.

وحاول المنتخب المجري تقليص النتيجة، ففي الدقيقة 63، وصلت الكرة إلى البديل ستيل الذي أطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع بونوتشي، قبل أن يبعدها دوناروما ببراعة.

وفي المباراة الأخرى، ودّع منتخبا إنكلترا وألمانيا البطولة بتعادل 3-3 على ملعب ويمبلي. وسجّل أهداف إنكلترا لوك شو (71)، مايسون ماونت (75) وهاري كين (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز ثلاثية ألمانيا كاي هافرتس (67 و87) وإيلكاي غوندوغان (52). وبالتالي، أنهى المنتخب الألماني مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما تذيّل الإنكليز الترتيب بثلاث نقاط.

