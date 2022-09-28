دوليه

سنحت الفرصة من جديد للمهاجم الإنكليزي هاري كين، لمواصلة هز شباك منتخب ألمانيا، خلال المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي، أول من أمس، في ختام دور مجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل كين هدف إنكلترا الثالث في المباراة من ركلة جزاء، قبل أن تنتهي بالتعادل (3-3) ويفشل الإنكليز في تحقيق أي فوز على مدار 6 جولات. ورغم ذلك، حافظ كين على سجله المميز أمام «المانشافت» بصيد شباكه بكافة المباريات الأربع التي خاضها ضده، حسبما ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات. وأشارت إلى تحقيق كين أفضل سجل تهديفي للاعب إنكليزي بكافة مبارياته أمام منافس بعينه على مدار التاريخ. كما أضافت أن كين هو ثاني لاعب في التاريخ يهز شباك ألمانيا في 4 مباريات متتالية بعد المجري إيمري شلوسر بين عامي 1909 و1912».

