دوليه

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أول من أمس في أمستردام أنه مرشح لاستضافة الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.

وأوضح الاتحاد الهولندي عقب فوز منتخب بلاده على بلجيكا 1-0 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات وبلوغه نصف النهائي، أنه سيقترح إقامة المباريات في روتردام (ملعب كويب الخاص بنادي فيينورد) وإنشيدي (ملعب لو غرولش فيستي الخاص بنادي إف سي تفينتي)، كون ملعبي أمستردام أرينا وفيليبشتاديون إيندهوفن لن يكونا متاحين في يونيو المقبل.

ويتوقع الاتحاد الهولندي من الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» أن يعلن بسرعة عن اختيار هولندا كدولة مضيفة للأدوار النهائية.

ويقام الدور نصف النهائي في 14 و15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 18 منه. وضمنت هولندا وكرواتيا وإيطاليا تأهلهما الى نصف النهائي.

