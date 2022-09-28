دوليه

عدد جوشوا كيميتش، لاعب وسط منتخب ألمانيا، خطايا فريقه خلال مواجهة إنكلترا، أول من أمس، في ختام دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وأبرزت شبكة «سكاي» تصريحات كيميتش، الذي قال «أحكمنا سيطرتنا على المباراة حتى تمكنا من التقدم بهدفين عن جدارة واستحقاق». واعترف لاعب الوسط المخضرم بأن فريقه أصبح سلبيا فور التقدم، فضلا عن عدم قيادته بالمهام الدفاعية على أكمل وجه. وأكمل «الفريق افتقر إلى الشجاعة في مواجهة المنافس عند امتلاكه الكرة، وهو أمر لا يمكن تفسيره بأي صورة».

ورغم ذلك، أثنى الدولي الألماني على تحسن فريقه من ناحية لغة الجسد، مضيفا «الجميع لديه الآن 6 أسابيع للاستعداد جيدا للمونديال».

