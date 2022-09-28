دوليه

سيفتقد إنتر الإيطالي خدمات لاعب وسطه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لمدة قُدرت بالشهر، وذلك بعد تعرضه للإصابة أول من امس خلال مباراة بلاده مع النمسا في دوري الأمم الأوروبية، وفق ما أعلن الاتحاد الكرواتي.

وأصيب ابن الـ29 عاماً في العضلة القابضة خلال الشوط الأول من المباراة التي فازت بها كرواتيا 3-1 لتحجز بطاقتها إلى نصف نهائي البطولة القارية. وأكد الاتحاد الكرواتي في بيان على تويتر إصابة لاعب الوسط المرجح غيابه عن الملاعب لمدة شهر. ويعود بروزوفيتش إلى ميلانو من أجل إجراء المزيد من الفحوص الطبية، مع الحرص على عدم المخاطرة في عودته إلى الملاعب وفق صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية من أجل ألا تتفاقم الإصابة وتحرمه من المشاركة مع بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق بعد أقل من شهرين.

