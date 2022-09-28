دوليه

تلقى منتخب إنكلترا ضربة مفاجئة خلال مواجهة ألمانيا ضمن منافسات الجولة الختامية لدور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية. وشهد الشوط الأول من المباراة تعرض المدافع الإنكليزي جون ستونز لإصابة حالت دون استمراره على أرض الملعب.

ومع حلول الدقيقة 37، اضطر المدرب الإنكليزي غاريث ساوثغيت لاستبدال ستونز مبكرا، وإقحام كايل ووكر بدلا منه. ولا تعد هذه الإصابة خسارة لمنتخب الأسود الثلاثة فحسب، بل ستمتد أيضا لنادي مانشستر سيتي، الذي يلعب له ستونز، وذلك قبل مباراته المرتقبة في الدربي ضد مان يونايتد. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في ديربي مانشستر، الأحد المقبل، بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

