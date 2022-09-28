دوليه

افتتح منتخب أوزبكستان بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر المقبل، بانتصار عريض على تركمنستان بنتيجة 8-0 أمس الثلاثاء على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الأوزبكي كل من: دافرون تشورييف (6) ومشرب عادلوف (13 و22) واختيار روبييف (15 و33) وديلشود رحمتوف (30) وفخر الدين ساخرام (34) وأكبر عثمانوف (40).

وفي المجموعة ذاتها، خسرت البحرين أمام طاجيكستان 3-4 في المباراة التي جمعتهما على الصالة نفسها. وسجل اوميد كوزييف (8) وباختيار سولييف (23) وفايز علي سردوروف (24) وارديس يوروف (39) أهداف طاجيكستان، في حين أحرز عمر حسن علي (12) وأحمد عنتر (33) وجسام صالح عنان (40) أهداف البحرين. وتصدرت أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام طاجيكستان، في حين بقي رصيد البحرين وتركمانستان خالياً من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة، يبدأ المنتخب الإيراني حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة إندونيسيا في الساعة الـ 05:00 مساء اليوم في الجولة الأولى من المجموعة التي تشهد اليوم أيضاً مباراة لبنان مع الصين تايبيه في الساعة الـ 08:00 مساءً. وتحمل إيران الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 12 لقباً، علماً بأنها خسرت مرة واحدة في المباراة النهائية وكانت أمام اليابان في العام 2014. ويعتبر المنتخب الإيراني الذي يقوده المدرب وحيد شمسائي مرشحاً لتصدر المجموعة رغم أنه يخوض هذه النسخة بتشكيلة تضم العديد من الوجوه الجديدة، خاصة في ظل غياب النجم علي أشقر حسن زاده.

في المقابل، يعتبر منتخب إندونيسيا من الفرق التي تنافس بقوة في بطولات منطقة آسيان، ولكنه لا زال يبحث عن الظهور المميز الأول في البطولة القارية، حيث لم ينجح من قبل في تجاوز دور المجموعات خلال المشاركات التسع السابقة.

وفي المجموعة الرابعة، يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً بمواجهة نظيره الياباني وصيف النسخة الماضية في الساعة 11:00 صباحاً، كما يلعب في المجموعة ذاتها فيتنام مع كوريا الجنوبية في الساعة 02:00 بعد الظهر.

وعلى الورق، يعتبر المنتخب الياباني المنافس الأبرز لإيران على اللقب، فهو حامل اللقب في 3 مناسبات، وتأهل إلى النهائيات بعد تحقيقه المركز الأول في تصفيات الشرق. في حين بلغت السعودية النهائيات مرة واحدة في العام 2016 وودعت البطولة من دور المجموعات.

