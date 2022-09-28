دوليه

قال مدرب أوزبكستان أحمدوف باخودير أن الفوز الكبير على تركمانستان 8-0 في افتتاح البطولة لا يعتبر رسالة للفرق الاخرى بأننا قادمون للمنافسة. وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة هجومياً واستغللنا أخطاء تركمانستان الدفاعية بأفضل شكل، وعلينا التركيز على المباراة القادمة امام طاجكستان غدا الخميس لكونها ستكون مباراة مختلفة». من جهته، اكد أفضل لاعب في المباراة، الأوزبكي رحمتوف ديلشود، أنه لم يتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، لافتاً الى أن التحضير الجيد للبطولة وتطبيق تعليمات المدرب ساهما في انتصارهم الكبير. بدوره، أوضح مدرب تركمانستان غوفانش كاناييف أن البداية بالنسبة لمنتخبه ليست جيدة ويجب تحليل أسباب الخسارة بتمعن قبل الدخول في المباراة الثانية امام البحرين غداً، مشيراً إلى أن يتمنى أن يكون منتخب تركمانستان أفضل ويتجاوز آثار الهزيمة.

