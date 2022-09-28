دوليه

اختار اتحاد ألعاب القوى 36 لاعبا ولاعبة لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات (تحت 18 سنة) التي تستضيفها البلاد في الفترة من 13 وحتى 16 اكتوبر المقبل بمشاركة 33 منتخبا آسيويا ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي للعبة.وقال عضو مجلس ادارة الاتحاد فاروق الشاعر ان ادارة المنتخب قررت مشاركة 28 لاعبا و8 لاعبات في البطولة التي ينظمها الاتحاد في مضمار وميدان الاتحاد بمنطقة كيفان بمختلف المسابقات الـ 26 لهذه الرياضة التي تلقب بـ «أم الألعاب». وبين الشاعر ان الاتحاد اقام معسكرا تدريبيا للاعبين بتركيا بالفترة السابقة لمدة 20 يوما قبل ان يواصلوا التدريب في الكويت بكل قوة واصفا المعسكر بانه كان ناجحا بدليل تحسين عدد كبير من اللاعبين واللاعبات لارقامهم الشخصية «ما يبشر بتحقيقهم نتائج طيبة بالبطولة». وذكر ان اللاعبين المختارين من الأفضل في فئتهم العمرية بحسب متابعة مدربي المنتخب وهم عبدالعزيز التميمي ويعقوب عواض ومحمد العنزي وعبدالوهاب حماشة واحمد مفرح وعبدالعزيز مدلول وفلاح مبارك وسعد محمد وسويد العجمي وحسن القلاف ومحمد بوصلحه وجاسم القناعي وفهد سراج وعبدالله مفرح وصالح الخباز. واضاف ان ازرق القوى للناشئين سيمثله ايضا اللاعبون عبدالله منوخ وحمد فيروز وجاسم الخليفي وعبدالعزيز الادريسي وحمد عرب وعبدالعزيز العطار وحسين التميمي وعبدالعزيز القلاف وراكان حلاوه وطلال بوحيمد وعلي الهندال وبدر العطار وجاسم حسن. واشار الى ان اللاعبات سارة الظاهر وريهام العتيبي وحليمة نصيب ورقية خلف وجوان الصراف وجميله مبارك وزينب علوان ومريم الفرحان سيمثلن المنتخب في هذه البطولة القارية القوية معربا عن أمله ان يحقق المنتخب أكبر عدد من الميداليات. وعن استعدادات اللجنة المنظمة للبطولة افاد الشاعر الذي يشغل منصب مدير البطولة انها تسير بصورة طيبة ووفق الخطة الموضوعة من الاتحاد اذ تقوم جميع اللجان الفنية والادارية بعملها على أكمل وجه تجهيزا لانطلاقها متوقعا ان تظهر البطولة بمستوى فني جيد يعكس التطور الكبير لرياضة ألعاب القوى الاسيوية.

