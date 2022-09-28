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حققت فرق الكويت والقادسية وكاظمة والسالمية الفوز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة زين التنشيطية التي تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وتصدر القادسية جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط بتغلبه على اليرموك 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الصداقة والسلام فيما تجمد رصيد اليرموك عند نقطة واحدة. كما رفع الكويت وكاظمة رصيدهما إلى 4 نقاط بفوز الأول على برقان 4-1، والثاني على الفحيحيل 3-1، في حين ظل الفحيحيل دون رصيد، وتجمد رصيد برقان عند 3 نقاط. من جهته، حصد أول السالمية أول 3 نقاط في المجموعة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على خيطان الذي ظل على رصيده السابق بنقطة واحدة.