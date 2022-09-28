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عيّن اتحاد كرة اليد المدرب المصري مجدي أبو المجد مدربا للمنتخبين الأول والشباب ليكون بديلاً للإسباني المقال إيسيديرو مارتينيز. ويعتبر أبو المجد الذي قاد نادي الكويت في الموسم قبل الماضي لمدة 3 شهور فقط، من المدربين البارزين في اللعبة حيث يرى المسؤولون أن امكانات المدرب تتوافق مع رؤية الاتحاد المستقبلية لأزرق اليد. وكان الاتحاد أنهى عقود مدربي المنتخبات السنية الإسبان بسبب عدم قدرتهم على الارتقاء بالمستوى العام للعبة. وقاد أبو المجد منتخب ناشئي مصر الى التتويج ببطولة العالم وهو انجاز يؤكد قدرات المدرب الفنية. ويعمل الاتحاد في الفترة الحالية على وضع خطة متكاملة تتضمن التعاقد مع مدربين اكفاء للمراحل السنية من أجل إتمام العمل المميز الذي قام به في الفترة الماضية والذي أثمر عن تقديم مستويات لافتة في البطولات الخارجية، وهو ما يتطلب تطوير المنظومة الفنية للمنتخبات والعمل على هذه المكتسبات لإعادة اللعبة إلى سابق عهدها من التميز والانجازات. واعتمد الاتحاد مشاركة منتخب الشباب والناشئين في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل وذلك من أجل إبقائهم في اجواء المنافسة طوال الموسم.