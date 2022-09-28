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تأهل لاعبا منتخب الترايثلون فهد الثويني ومحمد بوخلف، إلى بطولة العالم للترايثلون «الرجل الحديدي» والتي ستقام في جزيرة كونا في هاواي يوم 8 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن حققا أرقاماً متقدمة في بطولة الرجل الحديدي والتي أقيمت أخيراً في سلطنة عمان. وبهذا الإنجاز سيمثل الكويت 3 لاعبين في مونديال هاواي حيث سبق اللاعبين بالتأهل نجم المنتخب عبدالله الرفاعي والذي صعد عبر بطولة الرجل الحديدي والتي أقيمت في مدينة كالمار السويدية أغسطس الماضي. وشهدت بطولة عمان، حصول المنتخب الكويتي على المركز الأول كأسرع فريق بالبطولة في فئة الخليجيين ومثله اللاعبين فهد الثويني و مبارك جمعة وأسامة بورحمة. من جانبه، بارك راشد الكندري رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون للاعبين تحقيقهم هذا الانجاز الذي يسجل باسم الرياضة الكويتية، مؤكدا ان الانجاز لم يأت من فراغ بل بعد عمل كبير من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري.وأضاف: «يواصل اتحاد الترايثلون تطبيق خطته طويلة الأمد في إعداد وتجهيز اللاعبين لتمثيل الكويت بالاستحقاقات الخارجية ورفع علم البلاد في البطولة القارية والدولية، وتأكيد مكانة اللعبة ومدى التطور الذي وصلت له». وأكمل الكندري، لدينا استحقاقات أخرى قريبة، عبر مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية والتي ستقام في مدينة الأردنية مطلع اكتوبر المقبل، بمشاركة 3 لاعبات و7 لاعبين.