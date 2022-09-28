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توج المنتخب الأردني بلقب البطولة الدولية الرباعية، التي نظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على ستاد عمان الدولي، بعد فوز «النشامى» في المباراة النهائية على المنتخب العُماني 1-0، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، فيما نال المنتخب العراقي المركز الثالث بعد تغلبه على منافسه السوري بالنتيجة ذاتها. وجاء اللقاء الختامي متوازناً بين الجانبين، قبل أن يفرض «النشامى» أفضليتهم بالشوط الثاني، ويترجموا فاعليتهم إلى هدف من ركلة جزاء حصل عليها حمزة الدردور، ونفذها إحسان حداد بنجاح بالدقيقة (66)، ليحقق المنتخب الأردني فوزه الثاني بالبطولة ويتوج باللقب. من جانبه، عبر المدير الفني «للنشامى» عدنان حمد عن رضاه عن المردود الذي قدمه المنتخب الأردني خلال البطولة، والفوائد الفنية التي تحققت. وأضاف حمد: «جميع المنتخبات المشاركة حققت الفائدة المرجوة.. سعيد باستمرارية النتائج الإيجابية للنشامى منذ بداية العام الحالي، وتحقيق الفوز الثامن من تسع مباريات، دون استقبال أي هدف في آخر خمس مواجهات، إلى جانب إتاحة الفرصة للعديد من اللاعبين، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح».