وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس حيث قدم لسموه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام سعد الربيعان وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

