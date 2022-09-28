وطن النهار

حضر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أمس مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي وذلك في العاصمة طوكيو حيث نقل ممثل سموه تعازي صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت بوفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي.

والتقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية بوزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور مراسم تشييع رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي.

وجدد الناصر خالص التعازي بوفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، مستذكرا مسيرته الحافلة بالعطاء وإسهاماته الكبيرة في إطار تعزيز العلاقات الكويتية - اليابانية. كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

