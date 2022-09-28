وطن النهار

أعلن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد افتتاح مركز اتصال مباشر لتلقي استفسارات وشكاوى المتقاعدين المستفيدين من خدمات تأمين (عافية) والذي سيبدأ عمله اعتبارا من اليوم الاربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة و45 ظهرا.

وأوضح الوزير السعيد في تصريح صحافي أمس الثلاثاء أن المركز يهدف الى ضمان مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين المشتركين في بطاقة عافية والتعامل مع الشكاوى مباشرة، مشيرا الى تخصيص الخط الساخن 22965856 لاستقبال اتصالات المتقاعدين.

وثمّن دور ادارة التأمين والضمان الصحي من خلال زيادة التركيز على الدور الرقابي وفقا لما جاء في عقد عافية (3) وضمان وصول الخدمة للمتقاعدين بالمستوى المطلوب.

