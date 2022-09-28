وطن النهار

أعلن محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر عن ارتفاع عدد المناطق الكويتية المسجلة على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية العالمية التابعة لمبادرة منظمة الصحة العالمية إلى 14 منطقة بعد انضمام منطقة الفيحاء.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ علي الأصفر على هامش الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر ديوان عام محافظة حولي بحضور ممثلي الجهات المختصة وذلك للتوقيع على نموذج تسجيل المنطقة على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية.

ويعتبر تسجيل المنطقة هو بداية الانطلاق في العمل بمنظومة المدن الصحية والعمل على استيفاء معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وبانضمام منطقة الفيحاء لحركة المدن الصحية يرتفع عدد المدن الصحية الكويتية المسجلة في محافظة العاصمة إلى ثماني مناطق هي اليرموك والعديلية والسرة والشامية وضاحية عبدالله السالم والصليبيخات والدسمة والفيحاء.

