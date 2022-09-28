وطن النهار

أكَّد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر حرص دولة الكويت على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والقوانين للاتحاد الدولي للاتصالات والسياسات العامة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الكويت بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات والمنعقد حاليا في رومانيا تحت مظلة الامم المتحدة. وقال العمر في اتصال هاتفي مع (كونا) ان دولة الكويت عضو فعال وبارز في الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال مشاركاتها الفاعلة في اعمال هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد كل اربع سنوات.

وذكر انه تم انتخاب مديرة ادارة المكتب الفني بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندسة سميرة بلال لمنصب نائب رئيس لجنة الصياغة في هيكل المؤتمر خلال فترة انعقاده.

