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أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ان المستقبل يبدأ اليوم، داعيا الى البدء فورا في تطبيق أي حل طويل الأمد للمشكلات اعتبارا من اليوم ومن دون اي تأجيل.

وقال لمسؤولي قطاع المرور وهيئة الطرق والأشغال والزراعة خلال جولة قام بها أمس على منطقة صباح السالم للاطلاع على الوضع المروري بعد شكاوى المواطنين من الازدحام الخانق: «حل الأزمة المرورية ضمن مساعي توفير البيئة المناسبة للتعليم فمن غير الطبيعي أن يخرج الطالب من مدرسته الساعة 2 ظهرا ليصل الى منزله 5 مساء، لان هذا الأمر له تأثيرات على مستوى التحصيل العلمي للطلبة وكذلك على أسرهم فالوقت كله «رايح».

وأضاف: يوم الأحد المقبل يجب أن يكون الوضع غير في المنطقة وعليكم الاستعجال بالحلول السريعة للمشكلات المرورية خاصة فيما يتعلق بالمداخل والمخارج، اما الحلول طويلة الأمد فعليكم البدء بها اعتبارا من اليوم.. فالمستقبل يبدأ اليوم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الى عمل دراسة شاملة عن اسباب الاختناقات المرورية ووضع حلول تحقق الانسيابية في حركة السير بمنطقة صباح السالم خلال أوقات الذروة. ودعا الى تكثيف الدوريات في التقاطعات للحد من الازدحام المروري وانتظام حركة المركبات وتنفيذ خطة مرورية وامنية مع فرز دوريات مرورية في اماكن الازدحام، مشددا على ضرورة تطبيق قواعد المرور على المخالفين خاصة بالقرب من المدارس وعلى التعامل الراقي مع الحالات الإنسانية.

وقال بيان صادر من وزارة الداخلية: ان الزيارة تأتي تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد بهدف تخفيف الاختناقات المرورية حيث اطلع الشيخ طلال الخالد على اسباب الاختناقات المرورية في المنطقة والحلول الموضوعة من قطاعات الدولة المعنية بتيسير الحركة المرورية وتقييم الوضع المروري على مدار الساعة خاصة في أوقات الذروة مع تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلبة وقائدي المركبات وتخفيف الاختناقات المرورية.

وقد رافق الخالد في الزيارة كل من: وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق سهى اشكناني ووكيل وزارة الاشغال لشؤون الصيانة الشيخ عبدالعزيز الصباح ونائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة غانم السند.