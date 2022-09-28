الأولى

قضت المحكمة الدستورية في جلستها امس بعدم قبول الطعن بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية كما رفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى غدا الخميس. وقالت المحكمة في حكمها إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من جانب آخر قضت محكمة التمييز بتأييد أحكام محكمة الاستئناف باستبعاد خوض المرشحين نايف المرداس وعبدالله البرغش وأنور الفكر وعايض أبو خوصة لانتخابات مجلس الأمة.

يأتي هذا الحكم استنادا إلى قضاء المحكمة الدستورية الذي أكد دستورية قانون حرمان المسيء الذي يمنع ترشح أي مواطن مدان بالإساءة إلى الذات الإلهية أوالأنبياء أومسند الإمارة.