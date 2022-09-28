الأربعاء 28 سبتمبر 2022 ,3 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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دندرة
تساؤل لماذا الهجوم على الوثيقة الداعشية... قبل اسألوا أصحابها عن أسبابها؟!
دندرجي
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