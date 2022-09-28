وطن النهار

تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف الاختناقات المرورية قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيارة ميدانية الى (منطقة صباح السالم) بمرافقة قطاع المرور والهيئة العامة للطرق ووزارة الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومقاول المشروع لمتابعة الاختناقات المرورية في وقت الخروج من المدارس.

واطلع الخالد من قيادات الدولة عن اسباب الاختناقات المرورية في منطقة صباح السالم و الحلول الموضوعة من القطاعات لتيسير الحركة المرورية وتقييم الوضع المروري في المنطقة على مدار الساعة خاصة أوقات الذروة مع تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلبة وقائدي المركبات وتخفيف الاختناقات المرورية.

وقد أمر الخالد بعمل دراسة شاملة عن اسباب الاختناقات المرورية ووضع حلول تحقق الانسيابية في حركة السير وتكثيف الدوريات في التقاطعات للعمل على الحد من الازدحام المروري وانتظام حركة المركبات وتنفيذ الخطة المرورية والأمنية مع فرز دوريات مرورية في منطقة الازدحام بمنطقة صباح السالم خلال أوقات الذروة.

وشدد الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة على ضرورة تطبيق قواعد المرور على المخالفين خاصة في مناطق المدارس مع التعامل الراقي مع الحالات الإنسانية.

وحضر الموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق المهندسة سهى اشكناني ووكيل وزارة الاشغال لشؤون الصيانة عبدالعزيز الصباح ونائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة غانم السند.

