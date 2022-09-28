وطن النهار

قال وزيـر الـعـدل المستشار جمال الجلاوي انـه بعـد جـهـود مضنية قامـت بـهـا نيابـة التنفيـذ الجنــائي والقطاعـات الماليـة والإدارية والتوثيـق العقاري والمكتـب الفنـي لـوزارة العـدل فقـد انتهـت الـوزارة إلى التوقيـع على عقـد بيـع الأصـول العقاريـة للمحكوم عليهمـا فـهـد الرجعـان وزوجتـه مـنـى الـوزان وورثـة الأول وعـددها 41 عقـارا منـهـا 37 عقـارا أرض فضـاء بمنـاطق وسـاحات مختلفـة و4 عقـارات بنـاء قـائم قيمتهـا التقديريــة مبلـغ ثلاثـة وثلاثــين مليـون وتسعمئة دينــــارواسترداد مبلغ 82 ألفا و200 دولار لصـــالح الهيئـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيــة بالإضـــافة إلـى مبلـغ64 ألفا و400 دولار غرامــة جزائيـة بإجمــالي مبلـغ 246 ألفا و600 دولار مع شركة الإنماء العقارية وذلك بعـد تـذليل جميع العقبات التي كانـت تعـوق تنفيذ الحكـم.

ويذكر أنـه قـد سـبق تحصيل مبلغ مقداره مليـون ومـئـة وثمانية وثلاثون ألـف دينـار نـاتج مصـادرة أمـوالهم النقديـة قيمـة المبيـع لـه والأوراق الماليـة والأسهم والسندات المملوكـة لـه وأنـه بالتنسيق مـع النـائـب الـعـام تـم الاتفـاق على إرسـال وفـود مـن النيابة العامـة إلـى حيـث أمـوال الرجعـان وأسرته بالخـارج و ذلـك لمتابعـة إجـراءات استرداد تلـك الأمـوال عـن قـرب علـى ضـوء الاتفاقـات والمعاهدات الدوليـة التـي أبرمتها وزارة العـدل مـع الـدول الصديقة بشـأن تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة.

وقـد تـم الـتحفظ على أموال الرجعان وزوجته منـذ عـام 2015 وأن وفـاة المـتهم الأول فـهـد الرجـعـان لا تـأثير لـهـا علـى الاستمرار في إجراءات تنفيذ العقوبات الماليـة طبقـاً لقـانون حمايـة الأمـوال العامـة فـي مواجهة المتهمة الثانية وورثة المتهم الأول.

