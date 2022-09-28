وطن النهار

كشف المهندس المقيم في مشروع المطلاع علي صادق عن ان المشروع بشكل عام يتكون من الطرق الرئيسية لمدينة المطلاع ومنها الطرق المنخفضة والطرق السريعة وطرق رئيسية باجمالي طول 148 كم لاجمالي اطوال الطرق موزعة على النحو التالي 30 كم طرق منخفضة وسريعة وتقسم المدينة الى جزءين من الشرق الى الغرب وجزء من الجنوب الى الشمال، موضحا ان المدينة يبلغ طولها 20 كم وعرض 10 كم.

وأضاف صادق ان المدينة تبعد عن العاصمة 45 كم ومع استحداث الطرق السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للطرق قلصت مدة الرحلة للمدينة لتكون نصف ساعة، مشيرا الى انه يتم حاليا ربط المدينة بجسور متعددة تقوم على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والنقل البري وسوف يتم قريبا افتتاح الجسر الرابط بين طريق الشيخ جابر الاحمد والمدينة جهة الطريق A المنخفض الذي يقسم المدينة الى جزءين كطريق سريع مع مداخل ومخارج المدينة لتيسير وسهولة الدخول والخروج بشكل انسيابي.

وذكر ان المؤسسة قامت للمرة الاولى في مشاريعها وعلى مستوى مشاريع الدولة بتنفيذ طرق مخصصة لحافلات النقل الجماعي لا تشاركها اي مركبات اخرى الطريق على امتداد 11.3 كيلو مترا طوليا لتغطية كل مساحة مدينة المطلاع السكنية بالاضافة الى تنفيذ طرق داخلية سريعة داخل المدينة لاستغلالها من قبل الاهالي للتنقل بين الضواحي، كون المدينة أكبر المشاريع الاسكانية وتعتبر متكاملة وتضم ضواحي سكنية واستثمارية وتجارية وحرفية وبها مناطق مخصصة لمختلف الوزارات والمستشفيات، موضحا ان اعداد جسور السيارات 18 جسرا وجسور الخدمات الخاصة بخطوط الماء والكهرباء والمواصلات 31 وجسور المشاة 13 وعدد التقاطعات 34 والدوارات 61.

