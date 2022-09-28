وطن النهار

اقترح 7 من أعضاء المجلس البلدي تشكيل لجنة تحرير الأراضي الإسكانية، وذكر المقترح المقدم من كل من: رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائب الرئيس خالد المطيري والاعضاء عبدالله الهذال، فهد العبدالجادر، عبداللطيف الدعي، ناصر الكفيف، إسماعيل بهبهاني، و ناصر جدعان العازمي.

وأوضح الاقتراح أن من مهام اللجنة حصر وتحديد الأراضي غير المستغلة داخل خط التنظيم العمراني، استعجال تسليم مواقع المناطق والمدن السكنية المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، واقتراح الحلول العاجلة بشأن أي معوقات بخصوص تسليم الاراضي المخصصة للمؤسسة.

كما جاء من المهام حصر وتحديد أراضي الدولة غير المخصصة للأغراض السكنية ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشاريعها، التأكد من عدم وجود معوقات أو ملوثات بيئية أو صحية، في الاراضي التي سيتم اقتراح تخصيصها للمؤسسة، تحفيز المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المختصة على سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية.

وبين المقترح أن من اختصاصات اللجنة سيكون الاجتماع والتنسيق مع الجهات الحكومية التي لم تتنازل بعد عن الأراضي -غير المستغلة التابعة لها وعلى وجه الخصوص الجهات التالية (وزارة الدفاع، مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية، والاجتماع مع الجهات العلمية في الدولة للتأكد من صلاحية الأراضي السكنية للمعيشة (جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة

العامة للبيئة) متابعة إجراءات الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت في تسليم أراضي الدولة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، النظر في الاقتراحات التي تتقدم بها اللجان والفرق الشعبية المنبثقة من أهالي المناطق السكنية.

ولفت المقترح إلى أن وجود اللجنة يأتي لأهمية القضية الاسكانية و اعتبارها من أهم القضايا الأساسية في هذا الوطن والتي تمس استقرار الأسر والمواطنين، وبناء على قلة الأراضي الإسكانية المعروضة وهي سبب رئيس لتفاقم هذه المشكلة وتأخر طلبات الرعاية السكنية واستنادا وتفعيلا للمادة (28) من القانون رقم (??) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية للمجلس البلدي، موضحاً أنه في حال وجود أي معوقات نقترح الحلول مع الجهات ذات الاختصاص.

