وطن النهار

أكد هاوي اللاسلكي الدولي علي عبدالله حسين (K2KU9) عن سعادته بقبول اتحاد هواة اللاسلكي السوداني (SARU) وإشارة ندائه (ST0HQ) عضواً في الاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي (IARU) كأحدث جمعية اتحاد لهواة اللاسلكي عضو فيه. وأضاف علي عبدالله حسين، نبارك للأشقاء في السودان، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. يذكر أن اتحاد هواة اللاسلكي السوداني (SARU) تأسس في السادس من أغسطس لعام 2021، ويضم 54 من هواة اللاسلكي المرخصين كأعضاء، وتتلخص أهداف الاتحاد إلى تنمية ونشر ثقافة هواية اللاسلكي بين المواطنين ولكل الأجيال وتنظيم ممارستها وفقا للقوانين المعمول بها، وإقامة علاقات إنسانية وعلاقات دولية بين الهواة تحت مظلة وأنشطة رئيس مجلس الوزراء السوداني.