وطن النهار

أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج اعداد وتأهيل الشباب الكويتي في القطاع الحرفي والصناعي ضمن المشروع التنموي (المبادر المحترف) والهادف الى إتاحة فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص وتوفير مساحات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الثلاثاء: إن البرنامج يأتي ضمن الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي الذي يهدف الى توجيه المبادرين الشباب نحو القطاعات الحرفية والصناعية والاقتصادية الواعدة ويعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية للانتاج المحلي. وأضافت أن القطاع الصناعي والحرفي هو المعني بالتركيز على المنشآت التي تسهم في الانتاج تحت غطاء الدولة لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال. وأوضحت أن الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال هي جهة فنية ومتخصصة في تعزيز القطاع الحرفي والصناعي وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب الى جانب تقديمها إطار عمل لسياسة وتنظيم القطاعات الصناعية وتطوير التشريعات للأنشطة والإنتاج الصناعي وتطويرها من الناحية المهارية والعلمية.