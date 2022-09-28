وطن النهار

أكد اقتصاديون كويتيون ضرورة تبني المؤسسة التشريعية قوانين تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتضمن استدامته والعمل على ايجاد بيئة متطورة من التشريعات الاقتصادية تمهد لايجاد نموذج اقتصادي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وركز الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع كونا على ضرورة نقل الاقتصاد الوطني الى مستويات جديدة يكون قوامها التنوع في مصادر الدخل وتعزيز المناخين الاستثماري والتجاري وتشجيع المعرفة والابتكار والمواهب ورفع تنافسية بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها.

وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت د. انور الشريعان لـكونا ان استمرار الاقتصاد الكويتي بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد لايرادات الدولة أمر خطير باعتبار هذه السلعة مرتبطة بالأسعار العالمية للطاقة ورهينة لمتغيرات الأسواق.

وأضاف ان انخفاض اسعار النفط خلال ازمة كورونا اظهر اهمية تركيز التوجه نحو تنويع مصادر الدخل مشيرا الى ان التنويع الاقتصادي رؤية قائمة ضمن حدود صندوق الأجيال القادمة والصندوق الاحتياطي العام منذ 45 عاما.

ووفقا لبعض التقديرات والتقارير ذكر ان حجم الصندوق السيادي للكويت يقارب نحو تريليون دولار اي لو كان عائده 6 في المئة فان ذلك يعادل ايرادات النفط لو كان سعر البرميل 80 دولارا بحسب الانتاج الحالي من النفط.

وعن التخطيط للمستقبل واستشرافه وسط المتغيرات في النظام العالمي اوضح الشريعان ان التحول من نظام أحادي القطبية الى نظام متعدد الأقطاب بظهور قوى مثل الصين الى جانب الولايات المتحدة الأميركية سيغير قطعا بشكل الاقتصاد العالمي ويؤثر على اقتصادات الدول.

وأضاف الشريعان ان الحرب الروسية - الأوكرانية ألقت كذلك بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت على ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق مشيرا الى ان معدل التضخم في بعض الولايات الأميركية وصل الى نحو 40 في المئة كما ادت الحرب الى انهيار عملات دول في دول اخرى.

وأكد حتمية تأثير هذه المتغيرات على الكويت التي تستورد تقريبا كل شيء ما يضعها امام ضغوط تضخمية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية في حال استمرت الحرب وطال امدها.

من جانبه قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. رياض الفرس لـكونا ان السلطة التنفيذية وضعت في مراحل زمنية سابقة برامج وتدابير مالية واقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية ومنها الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي التي تضمنتها خطط التنمية ورؤية كويت جديدة 2035.

ولفت الفرس الى ان هذه الاختلالات برزت بشكل واضح ابان ازمة فيروس كورونا عندما تراجعت الايرادات العامة للدولة بعد الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط الى نحو 30 دولارا مؤكدا ضرورة استمرار هذه التدابير من اجل اصلاح هذه الاختلالات.

وأوضح ان هيمنة القطاع النفطي على نحو نصف النشاط الاقتصادي في الدولة وضعف مساهمة القطاع الخاص البالغة حوالي 30 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي واعتماد هيكل الصادرات للدولة على 95 في المئة من النفط يعد من نماذج الاختلالات.

وفيما يتعلق بمسؤولية مجلس الأمة في تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية اكد الفرس اهمية ان يقوم البرلمان في هذه المرحلة بدوره الفعال كمراقب على اداء الحكومة عند تنفيذ برامج التنمية والزامها بالمشاريع المدرجة فيها فضلا عن وقف الهدر المالي او الفساد ان وجدا.

وأكد اهمية الدور التشريعي للبرلمان وضرورة مبادرته بطرح مشاريع قوانين جديدة او بتعديل قوانين حالية لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية، مشيرا الى ان برنامج عمل الحكومة لعام 2021 تضمن 12 مشروع قانون منها تسعة اقتصادية بحاجة الى تعديلات تشريعية.

وأشار الى ان ثلاثة من هذه المشاريع تتعلق بالضرائب وواحد في شأن الرسوم والتكاليف المالية وآخر يتعلق بقواعد اعداد الميزانية ومنها ايضا مشاريع قوانين الدين العام والتمويل العقاري ومشروع اعادة هيكلة اجور القطاع العام البديل الاستراتيجي اضافة الى قانون الخطة الانمائية.

وشدد الفرس على اهمية دور البرلمان في دعم المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي تحتاج الى سن تشريعات وقوانين ضمن اطار معين خارج اطار التنظيم الحكومي كمشاريع المناطق الحرة ومدينة الحرير، مبينا المسؤولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان في بناء اقتصاد مستقبلي يصب في مصلحة المواطنين ويحقق التنمية للدولة.

من جانبه، قال استاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د، محمد الشبيب لـكونا ان المجلس المقبل امامه الكثير من التحديات الاقتصادية اولها اقرار قانون الميزانية، مشيرا الى ان ما يرتبط بالميزانية من اجراءات تتعلق بالصرف والانفاق والتوظيف واجراء الممارسات والمناقصات متوقف الى حين الاقرار بعد انتخاب البرلمان الجديد.

وأكد الشبيب اهمية تطوير وتحسين بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات الخارجية وحلحلة العوائق الادارية والتشريعية والنظامية امام الاستثمارات الأجنبية، داعيا في الوقت ذاته الى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لايرادات الدولة.

وبيّن اهمية تطوير البنية التحتية للقسائم الصناعية والتجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز التشغيل فضلا عن وضع اطر قانونية وتشريعية تنظم البيئة الاستثمارية وتتلاءم مع متطلبات المستثمرين ما يجعل من الكويت مركزا تجاريا وماليا اقليميا وعالميا.

وعن اهم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية حذر الشبيب من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الحرب وأهمها التأثير على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار الغذاء وتراجع في النمو الاقتصادي وصولا الى الركود وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية مبينا اهمية مواجهة هذا التحدي بتنويع الاقتصاد وتحفيزه.

