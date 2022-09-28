وطن النهار

أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ضرورة أن تلبي التغطية الإعلامية لانتخابات (أمة 2022) تطلعات المواطنين بمهنية وموضوعية عالية المستوى وأن تعكس الرسالة السامية لقيم الإعلام الكويتي وتبرز تميز الديموقراطية الكويتية.

جاء ذلك وفق المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لعدد من قطاعات الوزارة للوقوف على الاستعدادات النهائية لتغطية انتخابات مجلس الامة 2022 ومنها (استوديو 800) و(استوديو 300) اللذان خصصتهما الوزارة للتغطية الاعلامية ومركز الاتصال الرئيس الذي يمثل مركز القيادة لنقل مجريات عملية الاقتراع عبر فرق العمل الموزعة على جميع الدوائر الانتخابية ولجانها المختلفة.

وأوضح الوزير خلال زيارته للمركز الإعلامي الخاص بتغطية وقائع انتخابات مجلس الأمة (امة 2022) في فندق (سانت ريجيس) أن تغطية الانتخابات تعد دلالة واضحة على أن الاستراتيجية التي وضعت تمثل مظلة للعمل الإعلامي الكويتي وتتسم بالشفافية والمرونة الكبيرة ليعكس ما يجب أن يكون عليه الدور المأمول من قوة فاعلة ورقما مهما في معادلة التقدم والارتقاء.

واستمع خلال الجولة إلى شرح حول تفاصيل استعدادات وتجهيزات الوزارة لتغطية هذا الحدث الكبير، مشيدا بما لمسه من جهود على مستوى عال من المهنية والاحترافية والحرص على تحقيق الجاهزية الكاملة وتسخير كل طاقات الوزارة لمواكبة العرس الديموقراطي بالشكل الذي يليق بسمعة الكويت.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاعلام بالتكليف محمد بن ناجي في تصريح مماثل: إن جميع العاملين بالمركز الاعلامي الخاص بالانتخابات هم من الكوادر الوطنية في الوزارة. وبين بن ناجي أن مهمة المركز الاساسية تسهيل عمل جميع وسائل الاعلام سواء المحلية والدولية من خلال تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات الخاصة بالتغطيات الميدانية.

وأفاد بأن ما سيشاهده المتابعون للانتخابات من داخل الكويت وخارجها في يوم الاقتراع منذ فتح الصناديق في الصباح الباكر الى وقت الاغلاق وبدء فرز الاصوات واعلان النتائج سيكون بكوادر وطنية اعلامية تعمل على قدم وساق منذ بدء الحملة الاعلامية (تصحيح مسار) في وقت سابق.

وأشار الى ترتيب جدول زيارات ثقافية واجتماعية وسياحية خاصة لمراسلين وسائل الاعلام الاجنبية والمحلية من اجل ابراز فعاليات العرس الديمقراطي الذي تعيشه الكويت في هذه الايام بكل شفافية ومصداقية.

