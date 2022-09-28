وطن النهار

قضت المحكمة الدستورية في جلستها امس بعدم قبول الطعن بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية كما رفضت طلب وقف الانتخابات التي ستجرى غدا الخميس.

وقالت المحكمة في نص حكمها: إن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما.

وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الطاعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، والمرسوم بقانون رقم «6» لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم «42» لسنة 2006، باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، قولا من الطاعن بان هذين المرسومين قد خالفا المادة «71» من الدستور لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لاصدارهما، وان له مصلحة شخصية مباشرة للتقدم بطعنه الماثل باعتباره من المقيدين بجداول الناخبين التي تحصنت قبل صدور هذين المرسومين، وانه ينوي الترشح وخوض الانتخابات وفقا للجداول الانتخابية المحصنة، وان السلطة التنفيذية اعادت تشكيل قاعدة الناخبين من المواطنين بارادتها المنفردة، وهو ما حدا به للتقدم بطعنه الماثل.

وزادت: لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا للمادة «الرابعة مكررا» المضافة بموجب القانون رقم «109» لسنة 2014 الى قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم «14» لسنة 1973 ان المشرع اجاز لكل شخص طبيعي او اعتباري ان يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر امام هذه المحكمة في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة ان تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، ومفاد ذلك انه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بان النص التشريعي المطعون عليه مخالف للدستور، بل يتعين ان يكون هذا النص قد الحق ضررا بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، او ان يكون احتمال الاضرار به راجحا، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته ازالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، وبالتالي فانه يلزم على الطاعن ان يقيم الدليل على هذا الضرر ولا يكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء اثباته.

واضافت المحكمة: متى كان ذلك، وكان الواضح من صحيفة الطعن ان الطاعن لم يقدم اي دليل على ان ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما ازالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، ولا يكفي لذلك مجرد ان يكون الطاعن مقيداً بجداول الناخبين او مرشحا لانتخابات مجلس الامة، اذ يتعين ان يبين مدى انعكاس هذين المرسومين على وضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وبالتالي فلا يتوافر له المصلحة في الطعن على هذين المرسومين، ويختلف بذلك مناطق قبول الطعن، ومن ثم يكون حريا التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

لذلك قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

