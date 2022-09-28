وطن النهار

قال الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. محمد بوزبر إن توفير بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد هي من أبرز متطلبات خطاب القيادة السياسية نحو تصحيح المسار في العملية الانتخابية والتي تتجسد من خلال الشفافية كمبدأ وأسلوب عمل.

وأوضح بوزبر في كلمة ألقاها خلال دورة للتعريف بقانون الانتخابات نظمتها الهيئة بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية إن التجربة الانتخابية هي ترسيخ للمشاركة السياسية ولتعزيز الحكم الديموقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وللنهوض بكامل حقوق الإنسان. وأكد أن دور الجميع يكون في دعم جهود ترسيخ الشفافية والنزاهة ومنع الفساد والوقاية منه والشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني. وذكر أن ذلك يأتي لتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتشجيع الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في أداء دورها الرقابي.

