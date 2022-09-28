وطن النهار

دعا متخصصون وناشطون في مجال البيئة مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2022 التي ستجرى غداً إلى تبني القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ -خصوصا ممن سيحققون الفوز في هذه الانتخابات- لإيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا تضمن التنمية المستدامة للكويت.

وقال الناشطون في لقاءات متفرقة مع «كونا» إن قضايا البيئة تمس الوجود الإنساني ولا تعتبر ترفا خاصا بالمختصين وحدهم بل تمس الحياة المستقبلية في البلاد.

وبهذا الشأن أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب لـ (كونا) أن الاهتمام بالقضايا المعاصرة كالبيئة والتغير المناخي والطاقة البديلة وشح المياه واهداف التنمية المستدامة لا يعد ترفا أو اهتماما خاصا بالمختصين والمهتمين بالشأن البيئي.

وأوضحت ان الازمات والكوارث الطبيعية المتعلقة بهذه المحاور تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر مما يستدعي ضرورة الالتفات لها في خطابات المرشحين وبرامجهم الانتخابية وان يكون لها مساحة تتناسب مع اهميتها على جدول اعمال المجلس المقبل.

تراكمات سلبية

من جانبه، قال رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط لـ «كونا» إن تداعيات ظاهرة التغير المناخي العالمي مثل ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار تهدد بيئة البلاد، مؤكدا أن الكويت لن تكون بمعزل عن تلك التأثيرات، خصوصا ان ارتفاع مستوى سطح البحر يؤثر على مصافي تكرير النفط ومحطات إنتاج الطاقة ما يدعو الى تبني استراتيجيات وطنية يتبناها مجلس الامة والحكومة معا للبحث عن الحلول الناجعة.

وبيّن الخياط أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبا في المخزون السمكي بالخليج العربي كما أن زيادة التبخر ترفع من ملوحة البحار ما يسبب ابيضاض الشعاب المرجانية والاخلال في السلسلة الغذائية البحرية التي يعتمد عليها الانسان في غذائه.

من ناحيته قال خبير الأرصاد الجوية والمدير السابق لادارة الأرصاد الكويتية محمد كرم لـ «كونا» ان قضايا التغير المناخي يجب ان تأخذ أولوية قصوى في برامج المرشحين لتكون لاحقا ضمن اجندة مجلس الامة مبينا ان جودة حياة المواطنين والمقيمين على ارض دولة الكويت تعتمد بصورة مباشرة على كيفية الحد من الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على سبيل المثال.

وأوضح كرم ان ارتفاع درجات الحرارة صيفا بأعلى من المعدلات الطبيعية وتسجيل أرقام قياسية للحرارة في الكويت تعني استهلاكا اكبر للطاقة الكهربائية للتكييف وبالتالي فان هذا الموضوع كمثال يمس حياة كل فرد وكل مصلحة حكومية واهلية.

