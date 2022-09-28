مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـالنهار، عن ان تسكين القيادات الحكومية يتم وفق معايير واضحة ومحددة ودقيقة تبتعد تماماً عن الترضيات والمجاملات، والتي تسببت في السابق بضياع الكثير من الانجازات والتضارب فيما بين الجهات وعدم القدرة على الاستفادة من العمل الحكومي.

وبينت المصادر ان جميع الشواغر وتسكينها ستكون بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة وتقديم استقالة الحكومة وتشكيل الحكومة المقبلة.

واستدركت بالقول: جميع ملفات المرشحين قيد الدراسة والتدقيق ومعرفة الانجازات التي قام بها كل مرشح من خلال فحص سيرته المهنية، ومعرفة مدى قدرته على تحقيق استراتيجية الحكومة المقبلة.

وشددت المصادر، على ان الحكومة لا تستمع للتوصيات بخصوص تسكين القياديين، وهناك دراسة مفصلة لملف كل مرشح على حدة.

وقالت ان المعيار الذي تستهدفه الحكومة من دراسة ملفات المرشحين هو اختيار الأكفأ والعمل على تسريع وتيرة الانجازات بالسرعة المطلوبة.

ولفتت المصادر الى ان جميع القرارات الخاصة بمجالس ادارات الهيئات والشركات التي انتهت مراسيم تعيينها سارية المفعول بناء على ما ذكرته هيئة الفتوى والتشريع والتي اكدت سريان قرارات تلك الجهات الحكومية التي استقالت مجالس اداراتها.

