مال وأعمال

التقطت بورصة الكويت أنفاسها بعد جلستين من الانهيارات المتتالية والتي تجاوت الخسائر فيها ما يزيد على 1.5 مليار دينار وذلك بفضل عمليات الشراء والتجميع من الصناديق وكبار المتداولين مستغلين تراجع اسعار الاسهم لمستويات متدنية لترتفع لقيمة السوقية للبورصة في جلسة امس بنسبة 0.29 % وبنحو 124 مليون دينار من 42.65 مليار دينار إلى 42.77 مليار دينار.

وقد شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تبايناً في الأداء بنهاية جلسة امس ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.29 في المئة وبـ 20.9 نقطة من 7184.05 نقطة إلى 7204.9 نقاط، وزاد السوق الأول بنسبة 0.48 في المئة وبنحو 38.66 نقطة من 8033.03 نقطة إلى 8071.69 نقطة.

في المقابل تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.48 في المئة وبنحو 26 نقطة من 5409.4 نقطة إلى 5383.4 نقطة، كما تقلص المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.43 في المئة وبـ 24.2 نقطة من 5584.4 نقطة إلى 5560.1 نقطة. وتراجعت وتيرة التداولات بشكل واضح، حيث هبطت سيولة الجلسة بنسبة 23.5 في المئة من 74.1 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 56.6 مليون دينار، وانخفضت احجام التداول بنسبة 21.6 في المئة من 232.5 مليون سهم إلى 182.26 مليون سهم، كما صعدت الصفقات من 17.6 الف صفقة إلى 12.8 الف صفقة. وشهدت الجلسة تراجعاً بـ7 قطاعات على رأسها «السلع الاستهلاكية» بـ1.99%، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.26%، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا. وعلى مستوى الأسهم، تصدر «كفيك» القائمة الحمراء بـ12.99%، بينما تقدم «يوباك» الارتفاعات بـ11.54%. وتصدر سهم «استهلاكية» المستقر عند 114 فلساً الكميات بـ21.83 مليون سهم، بينما جاء «بيتك» على رأس السيولة بقيمة 14.43 مليون دينار، بنمو 1.30%.

