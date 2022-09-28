مال وأعمال

عقدت وزارة النفط اجتماعاً مشتركاً صباح امس، مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لاستعراض الاستراتيجية الاعلامية لوزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتية.

ترأس الجانب الكويتي مديرة العلاقات العامة والاعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، وعدد من باحثي الاعلام في وزارة النفط هم: فهد العثمان، عبدالله البسام، محمد النفيسي، حسين الصراف، علي الصراف، بدر النجدي وفاطمة الريش وعالية الفودري، فضلا عن مشاركة سعود العنزي وعمر العوضي من نظم المعلومات.

وحضر من الجانب الاماراتي كل من: هناء الصوري مدير ادارة الاتصال الحكومي، محمد الشامسي رئيس قسم الفعاليات والتسويق، فاطمة الشامسي رئيس قسم الاتصال الرقمي، بدرية المرزوقي رئيس قسم الاتصال الاعلامي، سائد صالح خبير اعلامي ومحمد الجسمي اخصائي اول اتصال حكومي.

وفي بداية الاجتماع، رحبت مديرة العلاقات العامة والاعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالحضور، مثمنة حرص الجانبين على تعزيز سبل العمل الاعلامي والتعاون المثمر والبناء بين وزارة النفط في دولة الكويت ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات العربية المتحدة.

هذا وقد استعرض الجانب الاماراتي استراتيجية الاعلام في وزارة الطاقة والبنية التحتية حيث تم التطرق إلى الدور الذي تقوم به ادارة الاتصال الحكومي واستراتيجية الاتصال الحكومي والسياسات المعتمدة في الاتصال الحكومي وخطط الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وأبرز انجازات الادارة في مجال الاتصال الحكومي والخطط التشغيلية للاتصال الحكومي والبرامج التقنية المستخدمة في الاتصال الحكومي.

وفي ختام الاجتماع دعت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح الجانب الاماراتي لمزيد من الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة لتوطيد اواصر العلاقات والاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين ونقل آخر ما توصلت اليه الدول من تكنولوجيا تطوير الاعلام ووسائل البث الاعلامي مما يساعد في تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة.

