مال وأعمال

قفزت اسعار النفط بأكثر من 1% بعد ان هوت إلى ادنى مستوياتها منذ 9 اشهروسط مؤشرات على ان تحالف «أوبك+» قد يشرع في خفض الانتاج لتجنب مزيد من الانهيار في الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر 1.17 دولار أو 1.39 في المئة إلى 85.23 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بـ 1.13 دولار إلى 77.84 دولارا للبرميل. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 4?38 دولارات ليبلغ 92?46 دولارا للبرميل في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 96?84 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي جلستي التداول السابقتين، انخفض خام برنت 7.1% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 8.1 في المئة تحت ضغط ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار الأميركي اكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى وكذلك المخاوف المتزايدة من ان يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه ان يؤدي إلى تقليص الطلب على الوقود. وقال وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار ان تحالف اوبك+ يراقب الوضع في اسواق الخام وانه يريد الحفاظ على التوازن في الأسواق. وقال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي «لا نريد زيادة حادة في اسعار النفط أو انهيارها».

