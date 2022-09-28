مال وأعمال

أعرب الكرملين عن قلقه من تسرب الغاز من خط انابيب نورد ستريم، الذي يشكل احدى النقاط الساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين اوروبا وموسكو منذ بدء الحرب في اوكرانيا.

وبحسب الكرملين قد تكون الأعطال في خطوط انابيب «نورد ستريم 2» نتيجة اعمال تخريبية.

وذكرت الشركة المسؤولة عن نورد ستريم 2 ان الضغط في خط الأنابيب، الذي كان يحتوي على بعض الغاز المحكم بالداخل على الرغم من عدم تشغيله، انخفض من 105 إلى سبعة بارات خلال الليلة الماضية. كان خط الأنابيب، الذي استهدف زيادة حجم الغاز المتدفق من سان بطرسبرغ تحت بحر البلطيق إلى المانيا إلى المثلين، قد اكتمل قبل عهد قريب وتم ملؤه بنحو 300 مليون متر مكعب من الغاز عندما قررت المانيا وقفه قبل ايام من الحرب.

