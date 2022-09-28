مال وأعمال

حذر محللون استراتيجيون في بنك مورغان ستانلي في مذكرة، من ان احدث ارتفاع للدولار يوجد «وضعا لا يمكن تحمله» للأصول ذات المخاطر العالية والتي يمكن ان تنتهي بأزمة مالية أو اقتصادية. وسجل مؤشر الدولار اعلى مستوى له خلال عقدين، بينما سجل الجنيه الاسترليني ادنى مستوى له على الاطلاق مقابل الدولار. الذهب ارتفع 1 % قفزت أسعار الذهب 1 % مع تراجع الدولار، وذلك رغم ان توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع اكبر لأسعار الفائدة ابقت المعدن النفيس قرب ادنى مستوياته في عامين ونصف العام. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 1639.94 دولارا للأونصة. وكانت الأسعار سجلت امس ادنى مستوى لها منذ ابريل من عام 2020 عند 1620.20 دولارا للأونصة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 % إلى 1647.70 دولارا.