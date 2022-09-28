مال وأعمال

دشَّن اتحاد الصناعات الكويتية اللقاء التنويري الخاص بمشروع «صناع المستقبل» لتأهيل حديثي التخرج للعمل بالقطاع الصناعي بالتعاون مع شركة صناعات الغانم في مبنى غرفة التجارة والصناعة.

ويأتي البرنامج الذي ينفذه اتحاد الصناعات سنويا بناء على توجهات الدولة بالتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص عمل لتفعيل مشاركتهم الايجابية في خدمة المجتمع وسعيا من الاتحاد للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي من خلال تنفيذ أنشطة ومشاريع مبتكرة تتماشى مع المتغيرات العالمية المتسارعة وتسهم في تحويل القطاع الصناعي لكيان مؤثر وفاعل وخصوصاً بعد جائحة كورونا وانعكاساتها على التحول الصناعي والتكنولوجي المبهر والذي يتطلب تضافر الجهود لمواكبتها عن طريق الاستثمار في العنصر البشري بالدرجة الأولى.

واشار اتحاد الصناعات في بيانه الصحافي انه امتداد لخبرات الاتحاد السابقة وقصص نجاح حققتها مشاريع الاتحاد في مجال الاستثمار في الطاقات الشبابية عن طريق مشاريع تأهيل حديثي التخرج من الشباب الكويتي.

وانطلاقا من رؤية شركة صناعات الغانم باعتبارها احد اكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البشري في المنطقة وما تضمه من فرص عمل هائلة في مختلف قطاعات الشركة الموزعة في ارجاء الكويت.

وشدد الاتحاد على ان هذا الامر سيخلق فرصة ذهبية للشراكة في مشروع وطني يهدف الى تمكين حديثي التخرج في الشركات التابعه للمجموعة من خلال آلية منظمة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل نجاح المشروع على مستوى الدولة عن طريق تأهيل حديثي التخرج من الشباب الكويتي للانخراط في شركات القطاع الصناعي المحلي والاندماج فيه.

