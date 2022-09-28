مال وأعمال

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف ان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية والأردن بلغ خلال الفترة من 2013 الى 2020 حوالي 57 مليار دولار. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح اعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي -الأردني بالعاصمة الأردنية عمان للبحث في افاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.

وأضاف في الافتتاح الذي حضره سفير دولة الكويت عزيز الديحاني ان الاستثمارات الخليجية في سوق عمان المالي ونظيراتها العربية والأجنبية تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.

وتابع ان المنتدى يشكل فرصة لاصحاب الاعمال للتوسع في استثماراتهم وتعزيز مجالات الشراكة، مؤكدا ان التقلبات الاقتصادية العالمية تستدعي التوسع في الإنتاج والاعتماد على الصناعات المحمية والنفاذ الى الأسواق الدولية بتكاملية.

ومن جانبه وصف مندوب رئيس الوزراء الأردني وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي في كلمته العلاقات الاردنية - الخليجية بأنها نموذج يحتذى به في السعي للتعاون والتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتزداد قوة مع مرور السنين.

وقال ان حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 6?6 مليارات دولار عام 2021 وتشكل الصادرات الاردنية منه ما قيمته 1?7 مليار دولار وبنسبة 20 بالمئة من اجمالي الصادرات الاردنية للعالم، فيما تشكل الواردات الاردنية من دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 4?9 مليارات دولار وبنسبه 23 بالمئة من اجمالي الواردات الاردنية من العالم خلال نفس العام.

وأضاف الشمالي ان دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ موقعا متقدما في قائمة المستثمرين بالمملكة.

ومن جهته قدر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن بحوالي 40 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات وبلغ التبادل التجاري حوالي 6 مليارات دولار سنويا فيما تبلغ قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في دول المجلس حوالي 3?5 مليارات دولار.

ومن جانبه قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي يشكل لبنة جديدة في مسيرة علاقات الاردن الاستثمارية والتجارية مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

