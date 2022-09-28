مال وأعمال

رداً على ما اثير اخيراً في شأن اعمال لجان المؤسسة، اكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انه لا صحة لتدخل الوزير بأعمال اي لجان تحقيق بالمؤسسة، وكل ما تم هو احالة شكوى مقدمة للوزير من احد الموظفين السابقين بالمؤسسة في شأن طلب انهاء خدمته.

وأفادت بأنه اتضح من بحثها انه تم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته بالاحالة الى مجلس التأديب، ولم يطلب الوزير ايقاف تلك الاجراءات او التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.

ولفتت الى ان هذه الاجراءات والتحقيق الذي اجري على اساسها لم ينته الى وجود مخالفات مالية، ولم يتم بسببها ايقاف او اقالة لأي من المشاركين فيها، وأن مجلس التأديب ما زال مستمراً في اعماله ولم يصدر قراره.

وأشارت المؤسسة الى ان الاجراءات المتخذة في شأن ايقاف رئيس لجنة التحقيق قد تم للمصلحة العامة بصفته نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية (وليس بالصفة المذكورة) بموجب قرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رقم (55) لسنة 2022 بناءً على توصية من لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 في ضوء ما قدم من اوراق و مستندات في شأنها.

وبالنسبة لانهاء عقد عضو مجلس التأديب بصفتها (رئيس قطاع الموارد البشرية) بينت ان الانهاء تم على اساس صفتها الأخيرة بعد ورود العديد من الشكاوى من موظفي المؤسسة تتعلق بسوء الادارة والتعسف باستخدام السلطة، ولا علاقة لاجراءات الوقف والانهاء بلجنة التحقيق المشار اليها.وتهيب المؤسسة بضرورة تحري الدقة في نشر اي اخبار تتعلق بأموال المؤسسة وزعزعة الثقة بحرمتها باعتبارها من الأموال العامة التي يجب على الكافة حمايتها والذود عنها، وابلاغ النيابة عن اي اعتداء عليها، والا اعتبر من يعلم عنها دون ان يبادر باجراءات حمايتها مرتكبا للفعل المجرم بالمادة (18) من قانون حماية المال العام.وتؤكد المؤسسة حرصها على حماية المال العام، وعدم ادخار الجهد في اتخاذ اي اجراء في حال ثبوت الاعتداء عليه وابلاغ السلطات المختصة بذلك.

