مال وأعمال

اختتمت شركة طلبات الكويت المنصة التكنولوجية الرائدة في المنطقة، النسخة الأولى من بطولة «طلبات» المفتوحة للبادل التي أقيمت فعالياتها في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2022، بمشاركة واسعة من المحترفين والهواة من الجنسين على ملاعب مساحة في منطقة الشويخ، وشارك في البطولة 64 فريقا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات تضمنت محترفين رجال ومحترفين نساء وهواة رجالا وهواة نساء.

وبهذه المناسبة، عبر المدير الإداري في شركة طلبات الكويت بدر الغانم عن سعادته بأن تكون «طلبات» جزءاً من رياضة البادل في الكويت، موضحا أن دعم أنواع الرياضة في المجتمع وخصوصا رياضة البادل يشجع على خلق مساحة للتنافس الشريف بين الفرق المشاركة ودعم هذا النوع من الرياضة، متمنياً أن تكون تلك البطولة هي البداية، يليها بطولات أخرى.

وشدد الغانم على أن «طلبات» الكويت لا تألو جهداً في المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعزز من قدرات أبناء المجتمع وتؤدي إلى مزيد من تطوره، وخاصة في المجال الرياضي الذي يستحوذ على اهتمام فئة كبيرة من مختلف الأعمار من الجنسين.

وقال الغانم إن هذا التنظيم والرعاية للبطولة تأتي إيمانا من « طلبات «بالمسؤلية الاجتماعية نحو تنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية، مؤكدا ان تنظيم الشركة لتلك البطولة يأتي تزامنا مع الزخم الكبير الذي حصلت علية اللعبة في الآونة الأخيرة، وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة، والتي تساهم في بناء جسم رياضي متوازن.

وتم الإعلان عن الفائزين في البطولة حيث فاز في فئة الهواة، فريق بينك بيري المكون من اللاعبين: سعد العدساني وعبد اللطيف العدساني المركز الأول في فئة الهواة بعد تغلبه على فريق فوريو المكون من اللاعبين: هلال المطيري وضرار الأنصاري في المباراة النهائية.

كما حصل فريق «زعتر وزيت» المكون من منيرة حمادة ورزان الهاجري على المركز الأول بعد تغلبهما في المباراة النهائية على فريق روك هاوس سلايدرز المكون من اللاعبتين سلمى خالد وميس العميري.

وفي فئة المحترفين، حاز على المركز الأول في فئة المحترفين رجال الثنائي عبدالعزيز معيوف لاعب منتخب الكويت الوطني واللاعب الاسباني خواكين نيكولاس بعد تغلبهما على اللاعب الكويتي علي الشيخ واللاعب الإسباني نيكو روميرو.

أما في فئة المحترفين من النساء، فقد حصل فريق اللاعبة الكويتية سارة بهبهاني واللاعبة الاسبانية غريتا غونزاليس على المركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي أسرار عبدالمجيد من الكويت والمحترفة الإسبانية لورا مونتيرو.

