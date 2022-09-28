مال وأعمال

استكمالاً لورش العمل المختلفة التي يقيمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشكل دوري ووفق برنامج زمني دقيق، لتفعيل آليات التحول الرقمي في البلاد، أقام الجهاز المركزي أخيراً ورشة عمل تحت عنوان «التعريف باطار المهارات لعصر المعلومات» بالتعاون مع شركة ديلويت وبمشاركة وحضور عدد من القياديين وممثلي مختلف الجهات الحكومية.

نائب المدير العام للمشروعات الوطنية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني أكد على أهمية تنظيم عملية التدريب للكوادر الوطنية في القطاع الحكومي، مشيراً الى انها ضرورية وحتمية لنجاح خطط التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ولافتاً الى أن الورشة تستهدف تعزيز الجهود لوضع خطة متكاملة لبناء الاطار الوطني للمهارات الرقمية في البلاد لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة وتكنولوجيا المعلومات في رقمنة الخدمات الحكومية ما ينعكس ايجابياً على تطوير القدرات الحالية والاحتياجات المهنية للعاملين في القطاع الحكومي. وأردف الحسيني إن الاحصائيات والدراسات الحديثة تشير الى نمو الانفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 4.5 في المائة سنوياً وأن يصل إلى 171.3 مليار دولار هذا العام مع تزايد التحول الرقمي للشركات وسط الوباء، لافتاً الى مشروع الاطار الوطني للمهارات الرقمية والذي تم ادراجه بخطة التنمية وخصصت ميزانية له، ليوفر المعطيات والمؤشرات اللازمة لكل مهارة رقمية على حدى ويربطها بمعايير خاصة لقياس مستوى الأداء لموظفي القطاع الحكومي، مشيرا الى ان الجهاز المركزي اعتمد اطار SFIA لرصد المهارات الوطنية الرقمية للموظفين والذي يعد الأكثر انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق رؤية كويت كويت جديدة 2035، فضلاً عن ملاءمته لاطار المهارات الوطني للقوى العاملة الحالية والمستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمنها.

