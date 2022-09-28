مال وأعمال

وقّعت شركة أوراكل سيرنر في مجال استثمار البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث،.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 15 سبتمبر الحالي. والتي وقع المذكرة كل من: أكرم سامي، نائب الرئيس والمدير العام في «أوراكل- سيرنر» في الشرق الأوسط وأفريقيا و د. أسامة السويلم، مدير قطاع تقنية المعلومات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في بناء ابتكارات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها المساعدة في تقديم أفضل الخدمات الصحية ودعم تبادل الخبرات في هذا المجال ما يدعم مكانة المملكة كرائدة في مجال استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار في التقنيات الناشئة لتمكين نظام الرعاية الصحية ليكون أكثر فعالية وذا قيمة عالية وخلق بيئة آمنة لعلاج المرضى.

كما تسهم مذكرة التفاهم بين مستشفى الملك فيصل التخصصي و«أوراكل سيرنر»، في العمل على استمرار المستشفى في الوفاء بوعد التميز والابتكار في استخدام البيانات واستكشاف مزيد من الحلول الابداعية لتوفير الرعاية الصحية. وتبرز الشراكة بين الجانبين طموحات المملكة بشأن استغلال القيمة الكامنة في البيانات لبناء منظومة رقمية قوية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة. كما تساهم الشراكة في تعزيز مستوى المهارات والقدرات لدى كوادر المستشفى، وترسيخ مكانتها الريادية في مجال الأبحاث والابتكار في تقديم الرعاية الصحية على مستوى المنطقة والعالم.

