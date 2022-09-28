النهار Plus

تؤكد سيدات أعمال عربيات أن الدخول إلى مجال ريادة الأعمال والأسواق ليس حصرا على الرجال، ويشددن على ضرورة إزالة كل العقبات التي تقف دون دخول المرأة وتفوقها في هذا المجال.

ووفقا لإحصائيات صادرة من الأمم المتحدة، تواجه النساء في المنطقة العربية عوائق كبيرة أمام دخول سوق العمل، ويتعرضن لخطر البطالة بشكل أكبر بكثير مقارنة بالرجال.

ويسعى الهدف الخامس من أهـداف التنمية المستدامة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لأن ذلك يمثل عاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة.

موضوع النهوض بريادة الأعمال النسوية كان على رأس أجندة المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار الذي عقد أخيراً في دبي ضمن فعاليات معرض إكسبو.

وخلال المنتدى، طالبت سيدات أعمال عربيات بتوفير فرص أفضل لهن فيما يتعلق بتمويل مشاريعهن، بهدف تحقيق دور أكثر إنصافا واستدامة في تطوير مجال ريادة الأعمال في المنطقة العربية.

الزميل عبد المنعم مكي من أخبار الأمم المتحدة التقى، على هامش أعمال المنتدى العالمي، بعدد من رائدات الاعمال العربيات وتحدث إليهن بشأن مشاريعهن والتحديات والعوائق التي تواجه المرأة العربية في مجال سوق العمل.

ويصعب علينا اليوم الإشارة إلى حدث تاريخيّ واحد وتعيينه على أنّه نقطة انطلاق جميع الحركات النسائيّة وحملات الكفاح للدفاع عن حقوق المرأة حول العالم.

لكن ما نعرفه حقا هو أنّ العالم، منذ ما يناهز القرنين من الزمن، أخذ يُوَجَّه تدريجيا نحو تبنّي وقبول تصوّر جديد للمرأة ودورها في المجتمع. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر، إرتفعت أصوات من مختلف دول العالم مطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة وحقّ هذه الأخيرة في العمل والتصويت، والتدريب المهني وشغل الوظائف العامة والأجور العادلة والمتساوية وغيرها من الحقوق الطبيعيّة والمدنية والعائليّة. وإن كانت المعاهدات والاتفقيّات الدوليّة والقوانين الوضعية المحليّة المقرّة بحقوق المرأة في عدد كبير من الدول الدليل الملموس على وصول هذه الأصوات وتمادي صداها اليوم، إلّا أنّ حقبة نضال النساء لإحقاق المساواة و التمتع بكافّة حقوقهنّ لم تنته بعد.

في عام 2005 صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون أنّه منذ أن قررت الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة توثيق إيمانهم بضرورة إحقاق المساواة بين الرجال والنساء على الصفحة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة قبل 60 عاما، أظهرت الدراسات أنّه ليس هناك أداة للتنمية أكثر فعاليّة من تمكين المرأة .

فالحقيقة أنّ المرأة قد تكون من أكثر أعضاء المجتمع قوّة وتأثيرا وذلك في المجتمعات النامية والمتقدّمة على حدّ سواء. ولا يمكن، بل لا يجب الاستخفاف أو الاستهزاء بما يمكن أن يكون لتعليم وتمكين المرأة من آثار وتداعيّات على المجتمع بحاله. فالمرأة في المجتمعات لها أدوار مختلفه فهي الجده والأم والابنه والأخت، هي ربّة الأسرة ومربيّة الأجيال ومعلّمتهم. بيدها إنشاء جيل من الشباب المثقف، المنفتح، المتمتع بالصحة الجسديّة والعقليّة والنفسيّة السويّة. كما بيدها إنشاء جيل متداع من الشباب المنغلق، المتطرّف الرافض للآخر والمريض صحيا. هي امرأة قادرة على تحقيق ذاتها واستقلالها الفكريّ والماديّ والمعنوّي ما ينعكس إيجابا على بيئتها العائليّة وأساليب التربية وإدارة أمور المنزل.

أو امرأة مضطهدة، مجرّدة من أبسط مظاهر الإنسانيّة.

وتعتبر المرأة في عديد من المجتمعات الشرقية والغربية النصف المكمّل للرجل. إلّا أنّها قد نجحت على مرّ العقود الأخيرة أن تبرهن أنّ هذا التكامل لا يتحقق على الصعيد الشخصيّ والأسريّ فحسب بل أيضا على الصعيد الاجتماعيّ وفي ميدان العمل والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال وغيرها. وبالنتيجة، أكّد عدد كبير من الدراسات والبحوث أن دور المرأة في العمل يساعد على تنمية الاقتصاد و زيادة الدخل القومي السنوي وهو عامل أساسي للتقدم الاقتصادي الوطنيّ والعالمي.

وقد أصبح هذا الدور أكثر أهمية، وحصل على أبعاد جديدة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي ضربت العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من ارتفاع استثمار القطاع العام في التعليم في العديد من الدول العربيّة ما زالت نسبة مساهمة المرأة ضمن القوى العاملة لا تتعدّى الـ25% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (البنك الدولي، 2013).

ما يعني أنّه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات في تعليم المرأة، والتي من شأنها أن ترفع الإمكانات الإنتاجية لكل امرأة وقدرتها على الكسب، ما زالت عائدات هذا الاستثمار ضعيفة جدّا. وتسجّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدّلات البطالة حول العالم (16%) نصفهم من الشباب وكثير منهم من النساء. وبغض النظر عن التقديرات المختلفة والمتفاوتة حول بطالة الشباب والنساء، فجميع الأرقام تشير إلى التحدّي المتعاظم الذي يواجه الدول العربية من أجل تأمين فرص العمل للشباب.

