النهار Plus

تتابع الفنانة لمياء طارق بشغف ردود الافعال على عرض مسلسل «القفص» الذي يعتبر اول مسلسل كويتي يعرض حصرياً على نتفلكس بعد النجاح الذي حققته إثر أعمالها بالنسخات العربية ويتطرق العمل الى قصة مشوقة جداً تدور أحداثها في إطارٍ كوميدي حول استشاري في العلاقات الزوجية يحاول جاهداً حل مشكلة زوجين لانقاذ هذه المؤسسة، والتشويق سيكمن في ظهور مشاكل في حياة الاستشاري نفسه أثناء أدائه لعمله ويتضمن المسلسل ثماني حلقات ذات طابع كوميدي ستعكس من خلالها المشاكل والتحديات الزوجية التي تدور في كل عائلة والعمل من اخراج جاسم المهنا والإنتاج لعبدالله بوشهري.

ويعدّ مسلسل «القفص» إنجازاً جديداً في مسيرة نتفليكس لأعمالها في المنطقة، إذ تواصل الاستثمار في دعم أصوات المزيد من رواة القصص العرب وليس مسلسل «القفص» إلا بداية فقط لانطلاقتها في دولة الكويت وتم انجاز العمل بمواصفات انتاجية وفنية عالية المستوى.

كما تشارك لمياء طارق في عمل اخر بعنوان «اعتراف» والذي يشارك فيه عدد ممن النجوم ومنهم محمود بوشهري وعبدالله بهمن وليلى عبدالله واخرين وهو من تأليف مريم الهاجري واخراج محمد سمير وانتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان وتم التصوير في الكويت ويقدّم دراما الجريمة والتشويق والتحقيقات والإثارة بشكل مختلف وتحمل قصة «اعتراف» الكثير من الغموض والأسرار وتقدّم مجموعة شخصيات بشكل اجتماعيّ جديد وتدور أحداثها في قالب الغموض حول قاتل غامض يحاول الجميع فك رموزه جرائمه ويبدو أن العمل من نوعية الرعب والأكشن كونه يحمل بصمة قاتل محترف.

يذكر أن آخر أعمال لمياء طارق كان مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2021. بطولتها إلى جانب هدى حسين، محمد العلوي وتدور قصة المسلسل حول سيدة أعمال يشب حريق في منزلها، يؤدي لموت كل أفراد أسرتها بمن فيهم زوجها وأبناؤها، وتحدث لها صدمة تُفقدها الذاكرة وتتوالى الأحداث لكشف حقيقة حدوث الحريق ومن السبب فيه.

وجسدت لمياء طارق شخصية «ليالي» ابنة شقيق وصايف الذي حرق منزل شقيقته، تبدأ المواجهات بانتقام وصايف من زوجة شقيقها ثم قامت بسجن شقيقها لكن الانتقام لم يتوقف بين العمة وابنة شقيقها.

