النهار Plus

«مشاعري مختلطة بين الفرح والحماس والرهبة أشعر وكأنه أول يوم في حياة جديدة»، هكذا عبرت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية سمر شِشة عن سعادتها الغامرة وحماسها الشديد لعرض فيلمها «كيان» بدور العرض السعودية وقد انطلق فيلم الإثارة والرعب «كيان» في دور العرض مؤخرا وهو الفيلم الذي فازت فيه سمر شِشة بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الثامنة في مهرجان أفلام السعودية، والذي أقيم في «يونيو 2022» بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران، بالإضافة إلى حصول الفيلم على جائزة النخلة الذهبية كأفضل تصميم صوت بالمهرجان. وكان فيلم كيان قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية، والذي أقيم في ديسمبر الماضي. وهو فيلم روائي طويل، تدور أحداثه في إطار من الإثارة حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاء لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق يبدو أنه مسكون، فهل هو فعلاً مسكون؟ الفيلم بطولة سمر شِشة وأيمن مطهر، وإخراج حكيم جمعة.

وقالت أيضاً: «هناك شعور بالسعادة يغمر الفنان الشغوف وهو يحضّر للعمل ويعمل عليه، وهناك شعور آخر بالسعادة يختلف ذلك تماما عند مشاركة هذا العمل مع الناس، مع الأهل والأصدقاء ومع الجمهور الذي نحبه ويحبنا ويشجعنا».

واستطردت «متحمسة جداً لعرض فيلم كيان على شاشات السينما بالسعودية، هذه هي البداية فقط وأتمنى أن يحوز على إعجاب الجمهور وأن نكون عند حسن الظن وننهض بصناعة السينما في السعودية».

وعن أحدث أعمال سمر شِشة مشاركتها في بطولة الفيلم الروائي القصير «مسكون» وهو تعاون سعودي أميركي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأميركي ديفيد دارغ، وشاركت سمر شِشة في بطولته مع الرحالة والممثلة الأميركية باريس فيرا.

