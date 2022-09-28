النهار Plus

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فضل ونعمة» البوسترات الفردية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في 5 أكتوبر المقبل، تظهر خلاله الفنانة الشابة ياسمينا العبد، التي تشارك في بطولة العمل للمرة الثانية بجانب الفنانة هند صبري، بعد مسلسلها الاخير «البحث عن علا»، والذي من المقرر البدء في تصوير الجزء الثاني منه قبل نهاية العام الحالي.

وتجسد ياسمينا خلال العمل شخصية ابنة «فضل» ماجد الكدواني، و«نعمه» هند صبري، وتدعي «ليلى» التي تتسبب في الكثير من المشكلات لعائلتها، ينتج عنها الكثير من المواقف الكوميدية.

وكانت ياسمينا قد شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور انستغرام، صورة البوستر، معلنه عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل الفيلم.

فيلم «فضل ونعمة» بطولة: ماجد الكدواني، هند صبري، ياسمينا العبد، محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

الجدير بالذكر أن ياسمينا العبد، هي ممثلة سويسرية مصرية ولدت ونشأت في جنيف ، سويسرا ، وتعيش حالياً بين القاهرة ودبي ولندن، تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ولهجات مختلفة.

بدأت شهرتها في مصر بعد ظهورها في مسلسل «البحث عن علا» الذي تم عرضه علي منصة نتفليكس، مع المخرج هادي الباجوري، والفنانة هند صبري، وعالميا بمسلسل المغامرات الخيالية «ثيودوسيا» على منصة HBO max.

