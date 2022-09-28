النهار Plus

تنتظر الفنانة الشابة ميرنا نور الدين عرض احدث أعمالها السينمائية «في عز الضهر» فماذا تقول عن قصة العمل والشخصية التي تجسدها..وكيف كان اللقاء مع الفنان الشاب العالمي «مينا مسعود» بطل الفيلم.. ومتى سيتم عرض الفيلم؟ وما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير.. وهل سيكون الفيلم بداية جديدة لها في عالم السينما... خاصة مع قلة تواجدها في مجال السينما؟.. وما العمل الذي تعتبره نقلة فنية لها في مشوارها الفني؟... وما الجديد لديها في عالم التمثيل...ولماذا يعتبر البعض أن جمالها هو بوابة عبورها في مجال التمثيل..وهل تغضبها هذه المقولة ؟..وماذا تفعل للحفاظ على جمالها وحيويتها.وإلى تفاصيل الحوار. ? متى سيتم عرض عملك السينمائي «في عز الضهر»؟

? كان من المفترض عرضه في فترة سابقة ولكن التأخر في التصوير والذي كان نتيجة أمور عديدة منها توقف التصوير لمرات عديدة سواء بسبب وباء كورونا أو أحيانا بسبب انشغال معظم أبطال العمل بتصوير أعمال أخرى... ولا اعلم التوقيت الذي حددته شركة الإنتاج لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية وان كنت اعتقد أن موسم رأس السنة المقبل هو الموعد الأقرب.

? كيف تم ترشيحك للفيلم؟

? منتج العمل وكذلك المؤلف هما أول من تواصلا معي وشرحا لي أحداث الفيلم والشخصية التي تم ترشيحي لها وعندما قرأت السيناريو وجدته ممتعاً للغاية وانه سيكون عملاً متفردا وغير مسبوق ووافقت على الفور.

? حدثينا عن قصة العمل وأبطاله.. والشخصية التي تجسدينها؟

? الفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ومن بطولة النجم العالمي مينا مسعود وإيمان العاصي ومحمد على رزق ومحمود حجازي وعدد كبير من نجوم الشباب وقصة الفيلم تناقش بشكل خاص أزمة «الهوية» وبالتحديد لدى المواطن المصري من خلال شخصية «حمزة» والتي يجسدها مينا مسعود كزعيم لعصابة دولية تقوم بالعديد من عمليات النصب ولكنه من ناحية اخرى يقع في حب فتاة مصرية ثم تتطور الأحداث بشكل مشوق مع تواجد عنصري الإثارة والاكشن من خلال معظم الأحداث.

أما الشخصية التي أجسدها فهي شخصية جديدة تماما بالنسبة لي حيث إنني أجسد شخصية «ريم» وهي باليرينا باليه وترتبط بقصة حب وتكون هذه القصة هي المحور الأهم في أحداث العمل..ولكنني لن اذكر التفاصيل الدقيقة للعمل الآن لان أسرة الفيلم من إنتاج وإخراج لا ترغب في ذلك.

? كيف كان تعاملك مع النجم العالمي مينا مسعود؟

? مينا على المستوى العملي والشخصي إنسان في غاية الاحترام والبساطة كما انه متحمس للفيلم إلى أقصى درجة خاصة انه أول عمل له داخل بلده مصر واعتقد انه يسعى بقوة لنجاح الفيلم وهو ما كان له اثر كبير لدى أسرة العمل وحفزهم هم أيضا على بذل أقصى ما لديهم أثناء التصوير ليظهر العمل في أفضل صورة.

? ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

? بجانب تفشي وباء كورونا الذي اثر بالسلب على فريق العمل ككل.. فبالنسبة للشخصية التي أجسدها وهي «ريم» وهي باليرينا أي راقصة باليه فإنني قد وجدت أن هذا الأمر يتطلب مني خوض تدريبات قاسية وهو ما حدث...لان التعامل مع رقص الباليه ليس بالأمر السهل.

? هل من الممكن أن يكون من متطلبات الدور إتقان الممثل لمهارات أخرى بجانب التمثيل؟

? بالفعل هذا كثيرا ما يحدث... وهو الأمر الذي حدث معي أثناء أداء شخصية «فدوى» مدرسة الموسيقى في مسلسل «دائما عامر» والذي عرض في رمضان الماضي لان الشخصية تجسد مدرسة موسيقى بإحدى المدارس وكان هناك عدد من المشاهد تظهرني وأنا اعزف على آلات موسيقية وخاصة البيانو لذا كان لديّ إصرار على إتقان العزف على هذه الآلات خاصة البيانو طبعا قدر الاستطاعة لذا حصلت على كورس مكثف لتعلم العزف على البيانو.. والحقيقة أني وجدت نفسي بعد انتهاء التصوير قد استمتعت بعزف البيانو وتعلمه وربما في الفترة المقبلة سأسعى لإجادة العزف على البيانو بشكل اكبر لأنني استمتعت بهذا الأمر كثيرا.

? فيلم في عز الضهر يعتبر ثالث أعمالك في مجال السينما.. هل أنت مقصرة بعض الشيء في نشاطك السينمائي؟

? لا اعتقد ذلك لأنني لا اتخذ موقفا سلبيا ضد السينما بالعكس أنا عاشقة للفن السابع...لكنني في نفس الوقت لا أسعى وراء الدور لأنني أرى أن «الدور» هو الذي ينادي صاحبه... لكنني لا اطلب من المنتجين أو المخرجين أن يرشحوني لادوار سينمائية.. وأنا منذ بداياتي في مجال الفن لا اقبل أي دور يعرض على من اجل الانتشار.. وفي الفترة الماضية عرض على عدد من الأفلام السينمائية للمشاركة في بطلتها لكنني رفضتها لأنني لم أجد فيها ما يلائمني أو يضيف لرصيدي الفني... فانا بشكل عام سواء في السينما أو الدراما لا اقبل كل ما يعرض على.. لكنني اقبل فقط ما أرى انه يضيف لرصيدي لدي الجمهور.

? ما هي الأعمال التي تشعرين أنها شكلت علامة مهمة في مشوارك الفني؟

? هناك عدد من الأعمال التي اعتز بها بشكل خاص من بينها مسلسل «حكايات بنات» الجزء الرابع والجزء الخامس وهذا العمل حقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا في كل أجزائه الخمسة..أيضا مسلسل تحت السيطرة مع النجمة نيللي كريم خاصة انه أول عمل لي في مجال التمثيل..لكن يبقي مسلسل «فوق السحاب» مع هاني سلامة والمخرج رؤوف عبدالعزيز والذي عرض في رمضان منذ أربعة أعوام هو أهم عمل فني لي من وجهة نظري..خاصة أنني من خلال هذا العمل قدمت شخصية «سمكة» وقدمت من خلال هذه الشخصية إنسانة مختلفة تماما عن شخصيتي الحقيقية خاصة أن سمكة هي شخصية فتاة من حي شعبي وفقيرة ولم يكن قد سبق لي من قبل أن قدمت هذه النوعية من الأدوار.

? هل تشعرين أن جمالك قد جعل المنتجين والمخرجين ينتقوا لك أدوارا بعينها؟

? لا أبدا... فانا بدأت مشواري في مجال التمثيل منذ سبع سنوات فقط وهي مدة زمنية ليست طويلة لذا من الصعب الحكم على نوعية أعمالي التي قدمتها في الفترة السابقة لأنها ليست كثيرة.. كما أنني لا أقدم ادواراً تعتمد على جمالي الشكلي بدليل أن معظم أدواري لا اظهر فيها بدور البنت الجميلة مثلا أو المثيرة...فالفنانة التي تعتمد على جمالها الشكلي سرعان ما ينساها الجمهور والوسط الفني كذلك.

? وهل تقبلين النقد؟

? إذا كان النقد موضوعيا وايجابيا ويستهدف الإشارة إلى سلبيات ما سواء في أدائي بصفة خاصة أو في عمل أشارك في بطولته بصفة عامة فأنني أتقبل هذا النقد بصدر رحب..بل ربما يسعدني هذا النقد لأنني قد استفيد منه وأحاول تلافي السلبيات التي أقع فيها..لكن النقد الهدام والذي هدفه هو التقليل من قيمة العمل أو السخرية من أداء الممثل والتطاول عليه فأسعى دائما إلى تجاهله.

? ما هو الجديد في أعمالك؟

? تم اختياري للمشاركة في دراما جديدة وهي بعنوان «الحشاشين» وهي دراما مرشحة بقوة لرمضان 2023.. وهو عمل درامي تاريخي مميز للغاية سواء في قصته أو الفترة التاريخية التي يتناولها وهي في القرن الحادي عشر.. أو فيما يخص أبطال العمل.. فالمسلسل يتناول تاريخيا جماعة «الحشاشين» وهي إحدى الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف.. ومؤسسها هو الشخصية الشهيرة «حسن الصباح» وهي شخصية ثرية جدا تاريخيا، وسيكون التصوير ما بين الأردن والمغرب وفي مصر ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض محافظات مصر مثل محافظة الفيوم.

ويجسد شخصية حسن الصباح النجم كريم عبدالعزيز وهناك عدد من النجوم تعاقدوا على العمل بالفعل مثل إسلام جمال وأمير المصري وجاري التعاقد مع بقية أبطال العمل والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

? ماذا تفعلين للحفاظ على جمالك وحيويتك؟

? أسعى للاهتمام بممارسة الرياضة قدر الإمكان، ورغم أنني أتناول كل صنوف الطعام لكنني حريصة على تناول كميات قليلة قدر الاستطاعة.

